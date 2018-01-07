Тюменский район начал подготовку к празднованию своего юбилея

Тюменский район в 2018 году отметит 95-летний юбилей. Подготовкой праздничных мероприятий уже занимается созданный в администрации оргкомитет.

Тюменский район – один из самых густонаселенных в регионе. На начало 2017 года здесь проживало 119 тысяч человек – 2-е место в области по численности после Тюмени.

В районе 23 муниципальных образования, всего 76 населенных пунктов. Его территория отличается многоотраслевой экономикой. В "столичном" располагаются три крупных кирпичных завода, работают такие производства как "Тюменьнеруд", "Пышмаавтодор", заводы Сибнефтемаш, "Стеклотех", Тюменьстальмост и другие.

Кстати, в наступающем году свои юбилеи отметят и многие известные "старожилы района". 55-летие встретят АО "Успенское", птицефабрика "Боровская" имени А.А. Созонова, совхоз "Червишевский". "Золотой" юбилей (50-летие) отметит АО "Мальковский", 370 лет исполнится селу Червишево, 90 – деревне Нариманова, 30 – Винзилинскому заводу керамических стеновых материалов.