Тюменцы могут стать наставниками для подростков

18:46 05 января 2018
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kakbik.ru
| Фото: kakbik.ru

В Тюмени мужчины в возрасте от 25 до 45 лет, реализовавшие себя в различных профессиональных сферах, могут стать наставниками для мальчиков-подростков из неполных семей.

Проект в рамках программы "Наставничество" продлится в течение 7 месяцев. За это время каждый подросток из участников проекта будет общаться со своим наставником, посещать вместе с ним мероприятия, обсуждать важные вопросы. Всего состоится 28 индивидуальных встреч и 10 общих мероприятий: психологических, развлекательных, познавательных, профориентационных, обучающих.

Набор наставников уже стартовал. Чтобы принять участие в проекте, необходимо заполнить анкету. Подробности и контакты организаторов можно найти на странице проекта, пишет "Мой портал".

Теги: подростки , проект
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