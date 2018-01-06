Тюменцы могут стать наставниками для подростков

В Тюмени мужчины в возрасте от 25 до 45 лет, реализовавшие себя в различных профессиональных сферах, могут стать наставниками для мальчиков-подростков из неполных семей.
Проект в рамках программы "Наставничество" продлится в течение 7 месяцев. За это время каждый подросток из участников проекта будет общаться со своим наставником, посещать вместе с ним мероприятия, обсуждать важные вопросы. Всего состоится 28 индивидуальных встреч и 10 общих мероприятий: психологических, развлекательных, познавательных, профориентационных, обучающих.
Набор наставников уже стартовал. Чтобы принять участие в проекте, необходимо заполнить анкету. Подробности и контакты организаторов можно найти на странице проекта, пишет "Мой портал".
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