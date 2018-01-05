Левый берег Туры обустроят для прогулок

В Тюмени на 2018 год запланированы работы по благоустройству левого берега реки Туры в районе набережной. Протяженность первой очереди составит около 1 км.

Согласно проекту на левобережном участке особое внимание будет уделено пешеходной зоне: здесь появятся смотровые и прогулочные зоны. Общая площадь прогулочных зон на левом берегу составит около 10 тысяч кв.м. Протяженность пешеходных и велодорожек – 892 метров. Для маленьких тюменцев здесь будут созданы игровые пространства, а для любителей здорового образа жизни – зона для занятия спортом, скейт-парк и скалодром, пишет "Тюменская область сегодня".

Также планируется строительство амфитеатра под открытым небом. "Изюминкой" станет беседка-библиотека. Проект набережной также предполагает появление парковки.

Отметим, на правом берегу Туры в 2017 году к уже построенным участкам Набережной ввели в эксплуатацию еще два: в районе Масловского взвоза и Свято-Троицкого монастыря. Теперь общая длина тюменской достопримечательности составляет около 3 км.