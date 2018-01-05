Областной форум "Жизнь без преград" завершился в Тюменской области

Образовательные учреждения Тюменской области приняли участие в форуме "Жизнь без преград". В рамках различных мероприятий учащиеся школ и воспитанники детских садов учились толерантности по отношении к детям с ограниченными возможностями здоровья.

В Казанском районе в рамках областного форума проходила декада мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья. В детских садах учили стихи о взаимовыручке и добре, для малышей и их родителей проводили спортивно-музыкальные турниры. Дети посмотрели и обсудили мультфильм "Слепой котенок", а на примере видеоролика "Герои паралимпийских игр" познакомились с историей первых паралимпийских игр, узнали, чем отличаются олимпийские игры от паралимпиады, восхищались силой и мужеством спортсменов. Школьники с ограниченными возможностями здоровья представили более 60 творческих работ, посвященных Году единства России.

Как пояснили в департаменте образования и науки Тюменской области, уроки доброты, литературно-познавательные часы, диспуты, флешмобы, круглые столы помогли детям научиться чувствовать чужое горе и не жалеть тепла своей души для окружающих, нуждающихся в особой заботе.

Кроме того, волонтеры организовали акции "Цветок надежды", "С теплом в каждый дом", "Летопись добрых дел", "Наденьте белые ленточки". Педагоги психолого-медико-педагогической комиссии отдела образования консультировали родителей, детей, педагогов, провели очередное заседание клуба для родителей и детей с ограниченными возможностями здоровья "Родительский университет", пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

