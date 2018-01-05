Тюмены могут сохранить новогоднюю елку до конца праздников

Многие тюменцы традиционно установили и нарядили дома живую елку или сосну. Многие деревья уже начали осыпаться и засыхать. Чтобы сохранить праздничное настроение и подольше не убирать главный символ Нового года, предлагаем воспользоваться несколькими простыми советами.

Не устанавливайте ёлку рядом с источниками отопления. Чем ближе дерево к тёплым предметам или приборам, тем быстрее оно начнёт осыпаться. Помещение, в котором стоит дерево, нужно часто проветривать. Лучше всего, если температура воздуха в этой комнате будет ниже +20 градусов. Лучше держать елку подальше и от других источников тепла. Если гирлянда нагревается, то от нее лучше отказаться.

Если вы не приготовили питательный раствор в момент, когда устанавливали ёлку, полить им дерево можно и после установки. Ёмкость, в которой находится ствол дерева, необходимо регулярно напитывать, чтобы иголки не осыпались. Не будет лишним включить в помещении, где установлено дерево, увлажнитель. Сосна более засухоустойчива, чем ель, легче переносит тепло, поэтому ей при поливе потребуется меньше воды, пишет "Мой портал".

