Тюменцам рассказали, как выбрать елку

При выборе живой елки в первую очередь стоит обратить внимание на габариты и будущее место размещения.

– Имейте в виду, что высота срубленной ели измеряется по длине ствола – от места сруба до верха, при этом макушка в расчет не берется. Выбирая дерево, нужно обратить внимание на его пушистость и симметричность, – порекомендовали специалисты.

Они также отмечают, что у хорошего экземпляра хвойный наряд должен быть слегка маслянистым на ощупь, ярко-зеленого цвета и с душистым запахом. Кроме того, у хорошей елки всего одна макушка. Ствол дерева должен быть без трещин, ровным и толстым, а ветви – гибкими. В обратном случае стоит отказаться от покупки и рассмотреть другие варианты.

– Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках. Ударьте стволом дерева о землю или слегка потрясите елку – если иголки сильно осыпаются, то это плохой признак, – подчеркнули в региональном Роспотребнадзоре.

Признаками давно срубленного дерева являются сухая, пожелтевшая, крошащаяся хвоя и отсутствие аромата, сообщает Тюменская область сегодня.