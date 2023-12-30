Чем хороша датская ель, объяснила тюменский агроном

У растения нобилис много названий - ель нобилис, и датская ель, и датская пихта. На самом деле это совсем не ель, а один из видов пихты, и правильное название - пихта благородная.

По словам агронома филиала Россельхозцентра по Тюменской области Натальей Степиной, привлекательный внешний вид нобилиса сделал растение незаменимым для ландшафтного дизайна. Сейчас его выращивают на плантациях некоторых северных стран.

Пихта нобилис похожа на ель - дерево имеет такую же "треугольную" форму. Но хвоя длиннее еловой и практически не колется. А еще хвоя пихты нобилис имеет привлекательную сизоватую с синевой окраску - кажется, что она покрыта инеем.

У нобилиса как новогоднего украшения два плюса: хвоя долго не осыпается и не колется. Нобилис обладает высокой живучестью и долго не теряет свежести. Но можно еще больше продлить этот срок, если перед использованием хранить ветки растения в прохладном помещении с повышенной влажностью (и периодически опрыскивать из пульверизатора).

Нобилис добавит новогодним праздникам красоту и очарование. Его приятный аромат, эстетичность, возможность использования как в виде веток, так и в виде венков, всевозможных декоративных композиций, все это нравится и взрослым, и детям, сообщает КП-Тюмень.