Ярмарка трудоустройства помогла выпускникам найти работу своей мечты

В поисках перспективной работы выпускник Омской академии экономики и предпринимательства Александр Екимов обратился в Кадровый центр "Работа России" в Ишиме. Консультанты центра предложили Александру принять участие в региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей".

На ярмарке труда Александр успешно прошел собеседование и был принят на стажировку в ИЦ "Бухгалтер" на должность техника-программиста. После успешного завершения программы стажировки планируется его трудоустройство в данной компании на постоянной основе.

Александр выразил благодарность Кадровому центру за оказанную помощь и поддержку, а также отметил профессионализм консультантов. Он также поделился своими планами на будущее: "Планирую продолжить работать в ИЦ "Бухгалтер" по завершении стажировки. Отдельную благодарность хочу выразить консультантам Кадрового центра за их профессионализм и помощь в поиске подходящей работы".

Необходимо отметить, что региональный этап ярмарки "Работа России. Время возможностей", который состоялся 12 апреля в Тюменской области, посетили более 5 000 жителей региона. На ярмарке 130 работодателей представили более 1500 вакансий.

Федеральный этап ярмарки "Работа России. Время возможностей" запланирован на 28 июня. Это важное мероприятие для соискателей, желающих найти подходящую работу, и для работодателей, заинтересованных в привлечении квалифицированных кадров.