Как украсить елку в наступающий год зеленого деревянного Дракона

Художник-оформитель Дарья Зайцева рассказала, в каком стиле можно украсить новогоднюю елку. - Тут вариантов множество: от строгого минимализма до пестрого китайского. Я люблю погрузиться в атмосферу советского прошлого, поэтому чаще использую бумажные гирлянды, мишура, резные флажки с картинками, красивые стеклянные игрушки. Для ностальгической атмосферы надеваю красную звезду на верхушку елки, ставлю фигурки Деда Мороза и Снегурочки.

Хотите добавить винтажности или ретро-стиля - добавьте на елку конфеты, старые фотографии, гирлянды в виде свечей. Елка, наряженная в скандинавском стиле, гарантированно впишется в любой интерьер. Выберите украшения в пастельных тонах: белом, светло-сером, бежевом, повесьте светящиеся гирлянды в виде звездочек - и готово. Если желаете поэкспериментировать, рекомендую стиль лофт, сообщает Мегатюмень.

Изысканно будет выглядеть елка в стиле минимализм. Тут лучше использовать игрушки белого или серебристого цветов. Например, украшения в виде снежинок эффектно подчеркнут внешний вид вашей елки и при этом не будут смотреться чересчур броско. Задумали нарядить елку в китайском стиле - больше красных и золотых украшений. Добавьте фигурки дракона, традиционные фонарики и колокольчики. Конечно, в год Дракона такая елка будет самой актуальной.