Как выбирать ель, рассказали тюменцам

Главный агроном филиала ФГБУ "Россельхоз-центр" по Тюменской области Анастасия Проскурина рассказала, как выбрать красивую ель и сохранить ее первоначальный вид.

Здоровое дерево должно иметь ярко выраженный аромат хвои. Возьмите несколько иголок и разомните их в руках. Обратите внимание на ветки. Они должны быть эластичными и легко сгибаться при нажатии.

Посмотрите на ствол, он не должен быть слишком тонким. Для средней ели, сосны или пихты высотой 1,5–2 м минимальным считается диаметр 6 см. На коре не должно быть плесени, темных пятен. А вот присутствие смолы, наоборот, хороший знак. Это показатель здорового дерева.

Глубокий зеленый цвет, голубоватый оттенок — признаки качественного дерева. Не заносите дерево с улицы сразу в теплое помещение. Такой перепад температур губителен. Лучше ненадолго оставьте елку в подъезде.

Не ставьте живую ель к батарее, это пересушит дерево, и иголки опадут быстрее, чем вы ожидали. В качестве подкормки можно сделать специальный раствор. Для этого в литре воды необходимо развести одну измельченную таблетку аспирина и три чайных ложки сахара. Аспирин играет роль антисептика и препятствует размножению гнилостных бактерий, а сахар служит питательным веществом, сообщает АиФ-Тюмень.