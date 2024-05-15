Ярмарка вакансий для выпускников колледжей и вузов пройдет в Тюмени 16 мая

Кадровый центр "Работа России" приглашает выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования и высшего профессионального образования на специализированную ярмарку вакансий. Мероприятие пройдёт 16 мая с 11 до 12 часов.

Тюменские предприятия и организации предложат заинтересованным соискателям больше сотни рабочих мест. На ярмарке будут представлены вакансии, на которые работодатели готовы принять соискателей без опыта работы. В формате личной беседы кадровые специалисты проведут собеседования со всеми желающими. Каждый участник ярмарки вакансий сможет задать работодателям все интересующие его вопросы, уточнить условия работы и размер заработной платы.

Потенциальных сотрудников в свои компании будут искать Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг "Мои документы", ПАО "Ростелеком", "Завод БКУ" - филиал ООО "Уралмаш НГО Холдинг" в Тюмени, сеть кофеен "Гарден", подразделения Управления Министерства внутренних дел РФ по г. Тюмени и другие. Среди заявленных вакансий: полицейский, полицейский-водитель, фрезеровщик, токарь, оператор приёма и выдачи документов, менеджер по продажам, экономист, лаборант химического анализа и прочие.

Ярмарка вакансий пройдёт в Кадровом центре "Работа России" Тюменской области по адресу ул. Республики, д. 204 В, корп. 3, 5 этаж, конференц-зал. Вход свободный.