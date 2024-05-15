РЖД компенсировало моральный вред сестре тюменки, которая погибла на перегоне Утяшево-Тюмень

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" в суде заключило мировое соглашение с жительницей Тюмени, сестра которой в 2022 году попала под состав пригородной электрички и погибла от полученных травм.

По данным суда, 11 марта 2022 года на железнодорожном перегоне "Утяшево-Тюмень" девушка 2004 года рождения попала под состав пригородного поезда и была смертельно травмирована. Причиной гибели стала ее неосторожность, невнимательность и рискованность при нахождении на опасном участке путей. Ее сестра обратилась в суд с иском к ОАО "РЖД" и СПАО "Ингосстрах", посчитав, что ей причинен моральный вред и нравственные страдания, связанные с переживанием гибели сестры. Взыскать с РЖД она хотела один миллион рублей.

Представители "РЖД" предложили истице заключить мировое соглашение и в его рамках "напрямую" компенсировать моральный вред на сумму в 70 тысяч рублей. Женщина согласилась на эти условия и отказалась от дальнейших исковых требований, сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.