Какое дерево выбрать для празднования Нового года

Традиционным выбором среди покупателей считается ель обыкновенная, она наиболее бюджетная. У ели стойкий хвойный аромат, но она быстро высыхает — свежесрубленное дерево простоит в тепле не более десяти дней. Не забывать увлажнять, максимально снизить температуру, использовать подкормки.

- Сосна более пушистая и медленнее осыпается. Ветки расположены на достаточно большом расстоянии друг от друга, поэтому у ствола хвоя может отсутствовать. Длинную хвою легко убирать. Однако сосна выделяет липкую смолу, которая может доставить неприятности, - рассказывает главный агроном филиала Россельхозцентра по Тюменской области Анастасия Проскурина.

Самым дорогим новогодним деревом считается пихта. У пихт не иголочки, а хвоинки. Хвоя мягкая, объемная, что делает этот вид привлекательным для установки в квартире. Поэтому наряжать это дерево — одно удовольствие, сообщает АиФ-Тюмень.