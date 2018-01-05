У тюменского социального проекта "Шанс" появится свой видеоблог

Тюменские журналисты помогут участникам социального проекта "Шанс" создать собственный видеоблог на Youtube. Работа будет проходить по технологии двойного наставничества: в каждой группе с подростками будет два профессионала.
Благодаря ведению влога, подростки смогут освоить тонкости операторской деятельности, научатся писать сценарий. Участники будут наполнять видеоблог позитивным контентом, который интересен им самим, пишут "Аргументы и Факты в Тюмени".
"Опираясь на опыт московских коллег, которые привлекают подростков к созданию мобильных приложений, мы решили опробовать технологию двойного наставничества в тюменском проекте "Шанс". Говорить о своих проблемах и искать для них решение в формате видеоблога подросткам-участникам будут помогать студенты-журналисты, а наставниками последних станут профессиональные журналисты", — прокомментировала руководитель Центра продюсирования сообществ Мария Федоренко.
Узнать подробнее о проекте и наборе наставников можно по телефону (3452) 68-96-96.
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