Тюменский скульптор Виктор Афанасьев празднует юбилей

Тюменский скульптор Виктор Афанасьев, известный в регионе по многим монументальным работам, отпразднует 5 января свой 70-летний юбилей. Несмотря на свой возраст, он продолжает работать и уже запланировал сделать новый "подарок" для жителей областной столицы.

Виктор Иванович Афанасьев родился 5 января 1948 года в Донецке. Образование получил в Ленинградском художественном училище имени Серова. В Тюменскую область попал по распределению.

Виктор Иванович работал в декоративной, станковой, монументальной скульптуре, занимался мелкой пластикой, участвовал в выставках всех уровней. Среди его самых известных работ - современный памятник геологу Юрию Эрвье ("дядя Юра") на улице Республике рядом со зданием бывшей "Тюменьгеологии". В поселке Голышманово он оставил памятник павшим героям, в селе Емуртла Упоровского района – памятник Александру Нохрину, первому директору совхоза "Емуртлинский".

В ближайшее время Виктор Афанасьев планирует создать монумент молодым покорителям Тюменской земли – комсомольцам, который обещают установить рядом с железнодорожным вокзалом. Согласно идее скульптора, двухсторонний монумент должен изображать вагон с прибывающей для освоения неизвестных просторов молодежи, пишет "Тюменская область сегодня".