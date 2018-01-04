Тюменцам напоминают о пользе и противопоказаниях горячих источников

Ежегодно гости из Свердловской, Омской, Челябинской областей приезжают в Тюмень, чтобы искупаться в знаменитых горячих источниках. Места для купаний в минеральных водах пользуются особой популярностью в новогодние праздники и среди жителей региона.

Специалисты напоминают, что помимо полезных свойств горячие источники имеют ряд противопоказаний. Так, прием горячих минеральных ванн опасен при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, ряде других заболеваний и особенностей организма. Поэтому перед поездкой на горячий источник стоит получить консультацию врача.

В зависимости от набора минералов вода в источниках лечит заболевания пищеварительной, дыхательной, эндокринной и других систем. Купание в минеральных источниках способствует оздоровлению кожных покровов, повышению иммунитета и улучшению работы нервной системы.

Отметим, тюменские минеральные источники являются самыми известными в России наравне с Камчатскими источниками около Байкала и даже Кавказскими минеральными водами, пишет "Мой портал".