Тюменцам напоминают, какие водоемы подходят для купания

В департаменте городского хозяйства администрации Тюмени рассказали, на каких водоемах безопасно отдыхать и купаться.

Для пассивного отдыха, то есть без организации пляжных зон, функционирует восемь рекреационных зон: на реке Туре, прудах Войновский, Южный и Плехановский, обводненных карьерах Северный, Утиный и Школьный, а также на водном объекте в сквере Серебряные ключи.

"Использование водного объекта для купания допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о его соответствии санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования. Таким образом, организации и предприятия, в ведении которых находится водный объект или его участок, используемый для рекреации, перед каждым купальным сезоном должны получить такое заключение", — сообщает департамент городского хозяйства администрации Тюмени.

По данным Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, в границах Тюмени санитарно-эпидемиологические заключения выданы: АО "База отдыха Верхний Бор" — озеро Верхнее Кривое, Центр закаливания и плавания в холодной воде "Аквайспорт-Тюмень" — озеро Липовое, АНО ООЦСТ "Серебряный бор".

Тюменцам напоминают, что за купание в запрещенных местах предусмотрена административная ответственность.