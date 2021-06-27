Врачи ОКБ № 2 призывают тюменцев соблюдать осторожность во время отдыха у воды

Ежегодно за летний сезон в Областную клиническую больницу №2 Тюмени поступает несколько десятков человек, получивших травму позвоночника из-за неудачного прыжка в воду. Врачи напоминают: во время отдыха у водоемов и купания следует соблюдать простые, но эффективные меры предосторожности, чтобы избежать беды.

Повредить спину можно, прыгая в воду вниз головой, из-за резкого удара о дно водоёма, камня либо коряги. Подобные случаи называют "травмами ныряльщиков".

"При нырянии удар на себя принимает шейный отдел позвоночника. Происходит либо вывих, либо перелом позвонков, иногда с повреждениями спинного мозга. Это ведет к инвалидности на всю жизнь", – предостерег заведующий нейрохирургическим отделением ОКБ №2 Дмитрий Воробьёв.

Перед купанием и нырянием нужно изучить глубину и состояние дна водоёма. Горожан просят не нырять в незнакомых местах и на мелководье, с высоты вниз головой и уж тем более после употребления алкогольных напитков.

"Если после ныряния человек долго не выплывает или тонет, то есть вероятность, что он получил травму и ему нужна помощь. О травме говорит также боль в шее, онемение и паралич конечностей, нарушение координации движений", - пояснил врач.

В такой ситуации пострадавшего нужно с аккуратностью вытащить его из воды, уложить на спину на ровную поверхность. Нельзя двигать голову человека. Затем срочно вызывать бригаду скорой помощи, пишет "Тюменская область сегодня".