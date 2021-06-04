Тюменцев призывают быть осторожными при нырянии в воду

Врачи Областной клинической больницы № 2 Тюмени напоминают о мерах безопасности, которые нужно соблюдать, чтобы отдых на воде не обернулся неприятностями и травмами.

"Ежегодно за лето в ОКБ №2 поступает несколько десятков человек с повреждениями позвоночника, полученными в результате неудачного прыжка в воду вниз головой, из-за резкого удара о дно водоема, камни или коряги. Мы называем такие случаи "травмами ныряльщиков". При нырянии удар на себя принимает шейный отдел позвоночника. Происходит либо вывих, либо перелом позвонков, иногда с повреждениями спинного мозга, из-за которых человек становится инвалидом на всю жизнь", — говорит заведующий нейрохирургическим отделением ОКБ №2 Дмитрий Воробьёв.

Чтобы не допустить серьезных травм на воде, перед купанием и нырянием необходимо изучить глубину и состояние дна водоема, не нырять в незнакомых местах и на мелководье, не нырять с высоты вниз головой, не нырять в состоянии алкогольного опьянения.

"Окружающим необходимо знать, если после ныряния человек долго не выплывает или тонет, вероятно, он получил травму и нуждается в помощи. Также о травме свидетельствуют боль в шее, онемение и паралич конечностей, нарушение координации движений. В этих случаях необходимо аккуратно вытащить его из воды, уложить на спину на ровную поверхность, не двигая головы пострадавшего, и как можно скорее вызвать бригаду скорой помощи. Любое резкое движение может навредить еще сильнее", — поясняет Дмитрий Воробьёв.

Врачи предостерегают: травму может получить даже опытный ныряльщик и пловец, что уж говорить о детях. Юные ныряльщики часто пренебрегают правилами безопасного поведения на открытых водоемах, в бассейнах и аквапарках. Необходимо выбирать разрешенные для купания, знакомые, оборудованные места со спасательным оборудованием и дежурившими инструкторами, знающими основы оказания первой помощи и реанимации. Придерживаясь правил безопасности, пристально следя за находящимися в воде, зная принципы оказания помощи пострадавшим при нырянии, можно избежать трагедии.