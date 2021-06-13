Тюменцам напоминают о правилах безопасности на воде

Специалисты напоминают: пикник возле воды или отдых на пляже требуют соблюдения осторожности. Чтобы не случилось трагедии, важно соблюдать главные правила безопасности.

Не стоит нырять, так как есть риск удариться головой о дно и получить перелом шейных позвонков. Не пить спиртного – это очень распространенная причина гибели купальщиков. И следить за детьми: помните, тонущий не кричит, не размахивает руками и не зовет на помощь. Все его силы уходят на то, чтобы сохранить воздух и держаться на поверхности.

Как отмечают врачи, навыки первой помощи помогают спасти утопающего, если его вовремя заметили. Так, в одном из прошлых сезонов неподалеку от села Новоатьялово Ялуторовского района начал тонуть ребенок. Родители вовремя заметили это и вытащили его, но вода попала в легкие. К счастью, взрослые мгновенно сориентировались в ситуации: вызвали фельдшера ФАПа и начали оказывать первую помощь самостоятельно. Фельдшер вскоре прибыл и начал проводить сердечно-легочную реанимацию, к нему присоединились и медики вызванной на место случившегося бригады скорой помощи. Общими усилиями и грамотными действиями ребенка удалось спасти, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

"Первое, что необходимо знать родителям, это признаки утопления. Ребенок в этот момент выглядит так: рот находится на одном уровне с водой или ниже, голова запрокинута, взгляд "пустой". Волосы могут падать на лицо и глаза, ребенок не пытается их смахнуть. Ног не видно. Ребенок словно пытается плыть в каком-то конкретном направлении, но остается на месте. Или же пытается перевернуться на спину, но безуспешно. Важно понимать: утонуть можно буквально за полминуты. Поэтому нельзя оставлять купающихся детей без присмотра, даже на минуту", - прокомментировал заведующий отделением скорой помощи ОБ №23 Александр Девятков.