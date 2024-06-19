Только 6 водоемов в Тюмени пригодны для купания

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области проверили пляжи. Разрешение на один купальный сезон выдали по заявкам бизнеса на 6 водоемов.
Купаться можно в лагерях "Олимпийская Ребячка" и "Ребячья Республика", на базе отдыха "Верхний бор", в санаториях "Серебряный бор", "Сибирь" и в пруду Лесном.
На 7 пляжах купание запретили, но отдыхать на берегу можно:
— озеро Круглое (район лесопарка им. Гагарина)
— озеро Липовое (7-й км Велижанского тракта)
— озеро Цимлянское (севернее д/о "Оловянникова")
— пруд Южный (в районе ул. Федюнинского)
— пруд Утиный (в районе ул. 50 лет ВЛКСМ)
— пруд Войновский (в микрорайоне Войновка)
— пруд Плехановский (в районе д. Плеханова).
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