Только 6 водоемов в Тюмени пригодны для купания

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области проверили пляжи. Разрешение на один купальный сезон выдали по заявкам бизнеса на 6 водоемов.

Купаться можно в лагерях "Олимпийская Ребячка" и "Ребячья Республика", на базе отдыха "Верхний бор", в санаториях "Серебряный бор", "Сибирь" и в пруду Лесном.

На 7 пляжах купание запретили, но отдыхать на берегу можно:

— озеро Круглое (район лесопарка им. Гагарина)

— озеро Липовое (7-й км Велижанского тракта)

— озеро Цимлянское (севернее д/о "Оловянникова")

— пруд Южный (в районе ул. Федюнинского)

— пруд Утиный (в районе ул. 50 лет ВЛКСМ)

— пруд Войновский (в микрорайоне Войновка)

— пруд Плехановский (в районе д. Плеханова).