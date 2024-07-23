Городской пляж создадут в Тюмени у озера Круглое

У озера Круглое в Тюмени может появиться к 2025 году городской пляж, пологий берег и неглубокие места есть со стороны парка Гагарина, пробы воды показывают, что она пригодна для купания, сообщил журналистам губернатор Александр Моор по итогам рабочей поездки по ряду строящихся объектов.

"Со стороны парка Гагарина у озера Круглое пологий берег и небольшие глубины, которые позволяют достаточно оперативно реализовать там городской пляж. Безусловно, создание полноценного пляжа потребует определенного времени, там достаточно длинная береговая полоса, но, думаю, быстрыми мерами сделаем уже в следующем году, тем более что пробы качества воды, которые делал Роспотребнадзор, показывают, что она пригодна для купания", - отметил Моор.

Озеро Круглое в скором времени будет соседствовать с межуниверситетским кампусом, который создается в Тюмени в рамках нацпроекта "Наука и университеты" и масштабное строительство которого стартует уже в 2025 году. Пляж станет началом благоустройства берегов озера и прилегающей к нему территории.