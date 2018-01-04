Селения Тюменского района наградили за работу по благоустройству

В Тюменском районе подвели итоги конкурса по благоустройству. В нем принимали участие муниципальные образования, которые рационально используют деньги на благоустройство территории и привлекают на создание комфортных и безопасных условий проживания дополнительные средства, пишет "Мегатюмень".

Среди крупных муниципальных образований с численностью населения свыше 5,5 тысячи победителем признали поселок Боровский. Главе поселка Светлане Сычевой вручили приз, диплом и сертификат в 250 тысяч рублей. Эти средства, уверила она, также будут направлены на благоустройство посёлка. Червишевское МО стало вторым в этой группе, Каскаринское МО – третьим.

В группе с численностью населения свыше 2,5 тысячи лучшим названо Горьковское МО, глава Елена Пластинина получила сертификат на 200 тысяч рублей. Мальковское и Чикчинское МО заняли второе и третье места соответственно.

Среди малых территорий по итогам 2107 года победителем признано Муллашинское МО, его глава Тансыла Хусаинова получила сертификат на 150 тысяч рублей. Второе и третье места в этой группе завоевали Каменское и Наримановское МО.

В рамках награждения подвели итоги еще одного конкурса – на лучшую елочную игрушку, которыми украшали праздничные деревья перед администрацией. В 2017 году в нем приняли участие дети из 22 образовательных учреждений.

Первое место присудили Богдану Токареву из Горьковки. Второе место занял Герман Кайгородов из поселка Московский, третье – Софья Андреева из села Онохино. Призеры получили дипломы и подарки, а также приглашение на праздничный утренник.