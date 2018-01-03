Для жителей Успенки откроют январскую киношколу

Киношкола для детей и взрослых откроется в селе Успенка Тюменской области с 15 по 22 января. Участники пройдут все этапы от написания сценария до монтажа фильма, а по итогам обучения презентуют перед жителями села короткометражный игровой фильм.

Организаторами киношколы выступают эксперты международного фестиваля "Ноль плюс". Работать с командой на протяжении недели будет московский режиссер Роман Трофимов. За свою карьеру он снял более 30 музыкальных клипов: работал с такими артистами как Тимати, DJ Smash, Джиган, L'One и Филипп Киркоров, снял четыре короткометражных фильма.

В рамках киношколы учащиеся напишут историю, связанную с селом Успенкой. Например, это может быть рассказ о жизни селян. Затем дети и взрослые научатся писать киносценарий, работать с камерой, пройдут основы актерской игры и монтажа, пишет "Вслух.ру".

Исполнительный продюсер киношколы "Ноль Плюс" Александр Школенко отметил, что недели хватит, чтобы изучить основные нюансы киноискусства и даже снять небольшой фильм. "Наша задача - привлечь детей и взрослых к творчеству. Кино - это лишь способ современно, доступно и интересно взаимодействовать друг с другом и создавать командные продукты", - считает он.

Кроме того, в феврале в школах села пройдут киноуроки, на которых ребята увидят порядка 40 новых лент из фонда фестиваля "Ноль плюс".