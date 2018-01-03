Молодые журналисты Тюмени определили тренды развития медиасферы

Представители молодежных СМИ в рамках коммуникативной сессии, которая состоялась в декабре 2017 года, обозначили перспективы для развития региональных медиа и обозначили тренды на будущий год.

Во время мозгового штурма по группам, молодые журналисты и блогеры выявили факторы внешней и внутренней среды, которые позитивно и негативно сказываются на развитии медиаиндустрии. К внешним возможностям отнесли тягу молодежи к поиску качественной информации, появление нейросетей, искусственного интеллекта и индустрий по созданию контента. Среди угроз, которые замедляют прогресс в сфере молодежных медиа, участники отметили наличие информационного шума, увеличение стоимости техники и площадок для распространения контента, пишут "Аргументы и Факты в Тюмени".

Одним из решений проблемных вопросов молодые люди обозначили реализацию в Тюмени образовательных проектов, которые научат начинающих журналистов анализировать полученную информацию и создавать качественный контент.

"Одна из задач организаторов городских событий и создателей медиаконтента – создавать альтернативу негативному информационному полю. Если ты сделал что-то хорошее и не поделился этим с обществом, то проект не попадет в информационную повестку. Мы считаем, что необходимо как развивать качество и уровень тех специалистов медиасферы, которые пишут, снимают, фотографируют, так и задавать темы и тренды, которые получат отклик аудитории",— прокомментировала директор по развитию мультицентра "Моя территория" и координатор исследования Ольга Петрушина.