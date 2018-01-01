Жителей Нижней Тавды приглашают встретить Новый год на площади

Народное уличное гулянье "Экспресс в Новый год!" пройдет в Нижней Тавде в ночь с 31 декабря на 1 января на Площади Победы.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, празднование начнется в час ночи. Всех участников ждет зажигательная музыка, танцы, игровая программа, поздравления от Деда мороза и Снегурочки.

Также в праздничную ночь пройдет молодежная дискотека "Эй народ, зажигаем Новый год!". Начало 1 января в 1:00 в Центре культуры и досуга с. Нижняя Тавда.

Также нижнетавдинцев ждут другие интересные мероприятия в новогодние праздники. 4 января в Антикафе центра культуры и досуга состоится новогодний детективный квест "По следам Деда Мороза". В экспозиции историко – краеведческого центра "Сибирское подворье" на 5 января запланирован музейный праздник Рождества "Колядки матушки - Зимы!". Для участников готовят старинные обряды и традиционные угощения.

5 января группа "Здравствуй, клоун!" Астанинского столичного цирка покажет праздничное представление для детей. 7 января спектакль "Свет Рождественкой ночи" представят воспитанники воскресной школы Храма Святой Троицы. Завершит зимние каникулы спектакль "Снегурочкины рукавицы", поставленный коллективом "Театрик" Тюневского сельского дома культуры.

