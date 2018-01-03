Миллион саженцев сосны планируют вырастить в Исетском районе

20:49 02 января 2018
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47news.ru

Сотрудники исетского лесхоза в 2018 году планируют провести эксперимент: засеять теплицу площадью 0,1 га миллионом саженцев сосны. Поможет в этой работе имеющаяся шишкосушилка, пишут "Аргyменты и Фaкты – Тюмень".

"Сами собираем шишку, сушим, получаем семена, сеем их. Можно сказать, у нас полный цикл переработки", – рассказывает В.Ю.Зверев, директор Исетского филиала ГБУ ТО "Тюменская авиабаза".

Кстати, лесхоз всегда идёт навстречу в вопросах озеленения как частным лицам, так и администрациям сельских поселений и организациям, которые чаще всего обращаются во время проведения экологических акций.

Теги: Исетский район , лес , экология
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