Праздник гусиного пера отметили в Тюменском районе

Концертной программой и оригинальными мероприятиями, которые позволили прикоснуться к старине и истории сибирских татар, отметили в Тюменском районе традиционный праздник гусиного пера "Каз омэсе".

По древним татарским традициям праздник "Каз омэсе" начинался с первого дня зимы и продолжался до тех пор, пока вся деревня не справлялась с "белым" урожаем. Молодые люди и девушки за работой (то есть совместным ощипыванием гусей – отсюда и название) присматривались друг к другу, чтобы в дальнейшем построить отношения и создать семью. Девушки на выданье соревновались между собой в мастерстве, шутках и пении.

В Муллашах Тюменского района чтят традицию проведения таких посиделок и по сей день. В клубе собрались вместе дети, родители, люди пожилого возраста.

Гостей ожидала насыщенная программа: фотовыставка деревенских мастериц, выставка детского рисунка, мастер-класс по приготовлению традиционных татарских беляшей, выставка национальных блюд, а самое главное – фольклорно - этнографический спектакль "Каз омэсе" на татарском языке, пишет "Комсoмольская прaвда – Тюмeнь".

На сцену выходили участники разного возраста, наряду с родителями и бабушками играли дети и внуки. Самый младший актер Эльдар Назмутдинов покорил всех зрителей своей непосредственностью и зажигательными дробушками.

Самодеятельные артисты ярко и талантливо передали все особенности национального праздника, пели, плясали, играли на народных инструментах: курае и ложках. И никто этому не удивился, ведь подготовкой талантов занимались известный баянист Чагвар Касимов и его вокальный ансамбль "Хэзинэ".