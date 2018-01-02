В Тюменской области повышают качество школьного образования

11:37 02 января 2018
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gk170.ru

Полномасштабная работа по повышению качества образования ведется в Тюменской области. Ее эффективность подтверждают улучшающиеся результаты школьников на ЕГЭ.

По информации пресс-службы губернатора, за год в Тюменской области в полтора раза выросло количество выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ.

Физика, химия, география, литература, русский язык, история – вот предметы, на которых одиннадцатиклассники показали знания высшей пробы.  Рекордное количество стобалльников – 27 человек было в 2017 году на ЕГЭ по русскому языку.

Выпускники  участвуют в пробных экзаменах. По их результатам учителя-предметники корректируют методики преподавания "западающих" тем во время уроков и консультаций.

Все школы области с 4 класса участвуют во Всероссийских проверочных работах. По их результатам учителя опять же делают акценты на темах, в которых школьники показали низкие результаты. Ведется очная, очно-заочная и дистанционная работа по подготовке к ГИА на базе сетевых школ и интернет-площадок. Особое внимание и адресную поддержку получают школы с низкими результатами обучения.

В сетевых школах выпускники и педагоги получают консультации по вопросам содержания и структуры контрольных работ, типичным заданиям, вызывающим затруднения. И, конечно, важным фактором достижения таких результатов стала работа с педагогами. И учить, и учиться стали лучше.

Теги: ЕГЭ , образование , школы
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