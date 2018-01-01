Тюменские голубеводы отправятся на общероссийскую выставку

Тюменские голубеводы станут участниками общероссийской выставки спортивных голубей, которая пройдет 19-20 января 2018 года в городе Балашиха Московской области. Как отмечает главный судья национального чемпионата Анатолий Шишкевич, у тюменцев есть все шансы на хорошие результаты.

По словам Анатолия Шишкевича, в спортивном сезоне 2017 года тюменские голубеводы достойно проявили себя на всероссийских соревнованиях. Юрий Буршталер стал двукратным чемпионом России. Его голуби показали лучшие результаты сразу в двух категориях – марафонских дистанциях для взрослых и молодых голубей. Еще два тюменских спортсмена Игорь Бешенцев и Игорь Пономарев стали третьими на этих дистанциях.

"Прошедший сезон был насыщенным для членов тюменского областного "Союза любителей почтовых голубей". Они провели 10 выпусков взрослых голубей, которые в сумме преодолели за сезон 4 тысячи 284 км, и три дистанции для голубей 2017 года рождения, успевших показать хорошие скорости, преодолев почти тысячу километров", - добавил он.

В ноябре тюменские голубеводы-спортсмены приняли участие в региональной выставке спортивных голубей Копейске. Председателем судейской комиссии выбрали тюменского голубевода Вячеслава Бирюкова, который прошел обучение на мастер-классе у судей FCI (Federation Colombophile Internationale) Ульриха Фрай Зулауф (Австрия) и Клаудио Дебернарди (Италия).



Кроме того, 28 ноября тюменцы приняли участие в международном форуме голубеводов-спортсменов Омске, где обсудили перспективы развития спортивного голубеводства в регионах, мероприятия по популяризации спортивного голубеводства и вовлечение новых голубеводов в соревнования спортивных голубей, пишет ИА "Тюменская линия".