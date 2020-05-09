Традиционную выставку голубей в Ишимском районе проведут осенью

Традиционную выставку-ярмарку голубей, которая на протяжении 34 лет проходила 1 мая на площади у Дворца культуры в Ишимском районе, решено провести осенью. Однако голубь мира, которого отпускают в этот день в небо, уже запущен.

Как рассказала директор РДК Светлана Щукина, областную выставку организует руководитель местного клуба голубей, певчих и декоративных птиц "Феникс" Михаил Ражев. На ярмарке можно полюбоваться на голубей, певчих, декоративных птиц и мелких домашних животных, пишет ИА "Тюменская линия".

"Страсть к голубям соединяет города, районы Тюменской области, а выставка является оптимальным местом встречи любителей и профессионалов-голубеводов, дает им прекрасную возможность обменяться знаниями и опытом. Завсегдатаям нашей выставки советую не расстраиваться, ведь осенью выставка обязательно состоится", – добавила Светлана Щукина.