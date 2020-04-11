На тюменское озеро вернулись лесные голуби

10:31 11 апреля 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

В окрестности дачного кооператива на Андреевском озере вернулись лесные голуби вяхири, которые в прошлом году свили там гнездо. Свой прилёт они ознаменовали трубными звуками, разбудившими дачников ранним пятничным утром.

По словам тюменских орнитологов, вяхирь – распространённая птица в наших лесах. Однако тот факт, что она поселилась рядом с человеческим жильём – уникален, потому что дикий голубь предпочитает тишину. В 2019 году вяхири, поселившись на озере, дали потомство. Маленькие птенцы смело гуляли по дачным дорожкам и пили воду из искусственного пруда.

Орнитологи считают, что такое поведение не свойственно осторожным лесным голубям. Обычно они обустраивают гнезда не ближе, чем в двух метрах от людей. Вполне вероятно, что птицы посчитали дачный посёлок хорошим временным пристанищем для себя: вяхирь перелётная птица, в Сибири она не зимует. Пока точно не известно, все ли семейство вернулось. Птицы воркуют в двух местах, пишет ИА "Тюменская линия".

Теги: голуби , природа , птицы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2020