На тюменское озеро вернулись лесные голуби

В окрестности дачного кооператива на Андреевском озере вернулись лесные голуби вяхири, которые в прошлом году свили там гнездо. Свой прилёт они ознаменовали трубными звуками, разбудившими дачников ранним пятничным утром.

По словам тюменских орнитологов, вяхирь – распространённая птица в наших лесах. Однако тот факт, что она поселилась рядом с человеческим жильём – уникален, потому что дикий голубь предпочитает тишину. В 2019 году вяхири, поселившись на озере, дали потомство. Маленькие птенцы смело гуляли по дачным дорожкам и пили воду из искусственного пруда.

Орнитологи считают, что такое поведение не свойственно осторожным лесным голубям. Обычно они обустраивают гнезда не ближе, чем в двух метрах от людей. Вполне вероятно, что птицы посчитали дачный посёлок хорошим временным пристанищем для себя: вяхирь перелётная птица, в Сибири она не зимует. Пока точно не известно, все ли семейство вернулось. Птицы воркуют в двух местах, пишет ИА "Тюменская линия".