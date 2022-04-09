Скворечники для перелетных птиц развесили ученые и школьники Тобольска

В Тобольске наблюдается острый дефицит птичьих убежищ, удобных для выведения потомства. Причиной тому является малое количество старых дуплистых деревьев в городе и интенсивное омоложение древостоя, считает сотрудник Тобольской комплексной научной станции УрО РАН Юрия Тюлькина. Как выяснила "Тюменская область сегодня", апрель – это время значительных гнездовых забот и трудностей для птиц-дуплогнездников.

– Пернатые нуждаются в нашей помощи. Старые скворечники нужно освободить от гнездового материала прошлого года, при необходимости произвести ремонт, – привели слова ученой-орнитолога в пресс-службе научной станции. – А там, где скворечников вовсе нет или они уже разрушаются, можно подумать о создании новых.

Юлия Тюлькина добавила, что деревянные убежища могут пригодиться не только скворцам, но и множеству других видов птиц небольших размеров: воробьям, синицам, трясогузкам, горихвосткам и мухоловкам.

Следуя собственным советам, сотрудники станции уже развесили на ее территории скворечники. Их изготовили учащиеся Верхнеаремзянской СОШ Тобольского района. Некоторые искусственные гнездовья разместили на экотропе местного нефтехимического завода. Ученые надеются, что домики понравятся птицам, и что горожане поддержат эту добрую инициативу.