Раненым птицам помогает тюменский орнитолог

После зимовок возвращаются перелетные птицы, за которыми наблюдают любители пернатых. Среди таких увлеченных людей – орнитолог, младший научный сотрудник института биологии ТюмГУ Полина Показаньева.

Специалист рассказала, что ее любовь к птицам зародилась еще в детстве. Сейчас Полина занимается пернатыми уже на профессиональном уровне.

– Люди, которые находят раненых птиц на улице, задаются вопросом, что с ними делать. Для этого в городе действует сообщество "Тюменское отделение Союза охраны птиц России". Таким образом птахи оказываются у нас на руках. Я беру их на лечение, но некоторые из них имеют травмы, несовместимые с жизнью в природе. Они остаются на постоянное жительство у волонтеров, – объясняет орнитолог.



– Птицы требуют ежедневного внимания, нужно постоянно содержать клетку и место их жилья в чистоте. Обязательно следить за рационом. Например, свиристели постоянно даю различные ягоды и фрукты. Также не стоит забывать, что это насекомоядная птица. Их можно купить в зоомагазине или у заводчиков, – поделилась девушка.

Орнитолог регулярно встречается со школьниками и студентами, рассказывает о важности заботы о птицах. Сегодня, в честь Международного дня птиц Полина Показаньева проведет викторину для детей в Доме культуры "Водник", сообщает Тюменская область сегодня.