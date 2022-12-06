Стаю не улетевших на зимовку орланов-белохвостов обнаружили в Тобольске

Фото - ООО «Тюменское экологическое объединение»

Краснокнижные птицы были замечены вблизи мусоросортировочного завода в Тобольске, по словам сотрудников ТЭО, что в ноябре редкие пернатые – орланы-белохвосты – появились в окрестностях в большом количестве, сообщает пресс-служба компании.

"Одновременно удалось зафиксировать сразу 11 птиц. В стае есть и взрослые орланы, но в основном это молодые особи. Учитывая, что они считаются одиночными хищниками – такое скопление пернатых достаточно редкое явление. Подходить близко и тревожить их мы не стали, но смогли сделать несколько фотографий", – рассказали работники регионального оператора.

Орланы-белохвосты – это одна из самых крупных хищных птиц, превосходящая по размерам орлов. Эти птицы занесены в Красную книгу России, а также некоторых регионов, в том числе – Тюменской области и ХМАЮ-Югры. Хотя наш регион считается для этих редких хищников привычной средой обитания, обычно они улетают на зимовку.