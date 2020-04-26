Лесные голуби вяхири вновь обустраивают жилище у озера Андреевское под Тюменью

За время зимовки лесных голубей вяхирей серые вороны заняли их гнёзда, расположенные неподалеку от озера Андреевское под Тюменью. Однако после возвращения из тёплых стран птицы смогли отстоять право на свое жилище и уже начали готовить прошлогоднее место к высиживанию птенцов.
По словам специалистов, вороны каждый сезон строят новое гнездо. В этом году их выбор пал на голубиную постройку. Однако бывшим хозяевам эта идея не пришлась по вкусу, начались шумные разборки, свидетелями которых стали как другие птицы, так и жители близлежащих поселков. Птицы выясняли отношения весь день, а ближе к вечеру лес наполнился торжествующими трубными голосами вяхирей, победа осталась за ними.
Голубь – птица верная, пары образует долговечные. Уже состоявшиеся супруги прилетают с зимовки парами на знакомый участок, а молодежь обретает свои половины на месте. Судя по всему, в свое гнездо вернулась прошлогодняя пара.
Пара голубей выбирает место для гнезда в развилке ветвей или на горизонтальной ветви на высоте 2,5 — 20 м. Самец собирает веточки, а супруга городит из них гнездо, сильно смахивающее на воронье: кучку диаметром 25 – 45 см с углублением посередине. Затем она откладывает два яйца и оба родителя начинают их насиживать. Происходит это в конце апреля или начале мая. Второй выводок, если удастся, они делают в середине лета, пишет ИА "Тюменская линия".
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