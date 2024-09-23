Тюменцам рассказали, почему не нужно прикармливать городских голубей

Голуби — одни из самых распространённых городских птиц, многие люди с детства привыкли их подкармливать, но делать этого не стоит. Почему? Ответ на этот вопрос дали в управлении ветеринарии Тюменской области.

Голуби являются переносчиками опасных для человека заболеваний - орнитоза, сальмонеллёза, токсоплазмоза и других. Некоторые из этих заболеваний могут передаваться воздушно-капельным путём.

Скопления голубей приводят к загрязнению улиц и парков продуктами их жизнедеятельности, а также к увеличению популяции крыс, которые питаются этими отходами. Кроме того, голубиный помёт может содержать патогенные микроорганизмы, такие как кишечная палочка, сальмонелла и криптоспоридии, которые могут вызвать заболевания при контакте с загрязнённой почвой или водой.

Так что хотя голуби и кажутся безобидными, привычными обитателями городов, их кормление может иметь серьёзные последствия для здоровья человека и окружающей среды, поэтому лучше воздержаться от этой практики.

И кстати. Голубей нельзя кормить хлебом, так как их пищеварительная система не приспособлена для переваривания такой тяжёлой пищи. Это может привести к застойным процессам в желудке и даже к мучительной смерти.