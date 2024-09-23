Тюменские депутаты предлагают федералам изменить требования к энергомощностям для СНТ

В современных условиях необходимо пересмотреть требования к энергомощностям для садоводческих некоммерческих товариществ, так как существующие не предполагают постоянного проживания людей в СНТ, считают депутаты Тюменской облдумы. На сентябрьском заседании регионального парламента они обсудили обращение облдумы к министру энергетики России Сергею Цивилеву.

Речь шла об электроснабжении домов, построенных на участках в садовых товариществах, в которых постоянно проживают люди. "Жители садовых товариществ постоянно сталкиваются с проблемой отключения электричества, особенно в зимнее время года. А все потому, что методика расчетов мощностей электросетей определяются инструкцией от 1994 года, поэтому она не учитывает возможность постоянного проживания граждан и их семей в жилых домах на территории СНТ", - отметила председатель комитета по экономической политике и природопользованию Инна Лосева.

В проекте обращения предлагается внести изменения в указанную Инструкцию, которые и будут учитывать изменившуюся ситуацию, потребности электроснабжения граждан, постоянно проживающих на территории СНТ. "Эти поправки позволят сетевым организациям применять оптимальные удельные расчетные электрические нагрузки электроприемников домов, предназначенных для постоянного круглогодичного проживания. Стоит отметить, при подготовке обращения проводились консультации с органами исполнительной власти Тюменской области, с представителями АО "СУЭНКО", руководством регионального отделения общественной организации "Союз садоводов России", участвовали в обсуждении представители тюменских СНТ", - рассказала Лосева.

Пересмотр выделенной электрической мощности в большинстве случаев повлечет за собой необходимость строительства и реконструкции электросетевого хозяйства. "Для включения работ в инвестпрограммы электросетевых организаций необходимы основания. Решать эту проблему через механизм технологического присоединения, когда владельцам участков в СНТ нужно единовременно оплатить значительную сумму (десятки тысяч рублей) не совсем корректно. Потребители уже присоединены к электросетям, а в соответствии с частью 1 статьи 26 ФЗ "Об электроэнергетике" присоединение к сетям носит однократный характер. Надеюсь, наше обращение поддержат коллеги – депутаты из Югры и Ямала, а также из других субъектов РФ", - подчеркнула Инна Лосева.