Мальчик на мотовездеходе сбил женщину в Тюменском районе

В поселке Новотуринский Тюменского района одиннадцатилетний мальчик на мотовездеходе сбил 62-летнюю женщину, которая шла по обочине дороги.

Предварительно установлено, что ДТП произошло из-за того, что ребенок не справился с управлением. По словам его отца, мотовездеход принадлежит ему и кататься сыну он не разрешал.

В результате аварии женщина получила ушибы. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в областной ГАИ.