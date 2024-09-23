Мальчик на мотовездеходе сбил женщину в Тюменском районе

09:37 23 сентября 2024
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В поселке Новотуринский Тюменского района одиннадцатилетний мальчик на мотовездеходе сбил 62-летнюю женщину, которая шла по обочине дороги. 

Предварительно установлено, что ДТП произошло из-за того, что ребенок не справился с управлением. По словам его отца, мотовездеход принадлежит ему и кататься сыну он не разрешал.

В результате аварии женщина получила ушибы. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в областной ГАИ.

Теги: ДТП
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