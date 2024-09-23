В Тюмени проходит очередная "Азбука добра"

В преддверии Международного дня пожилого человека региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации проводит традиционную акцию "Азбука добра". Ее главная цель ― оказать внимание и порадовать приятными и долгожданными подарками старшее поколение.

Проект несколько лет объединяет компании, предприятия, школы, детсады и просто неравнодушных людей.

С 15 сентября по 15 октября каждый житель Тюмени своими силами приготовить скромный подарок или исполнить заветную мечту пожилого человека. Узнать, о чем мечтают бабушки и дедушки, можно на сайте проекта в разделе "проекты и акции", кликнув на баннер "Азбука добра".

Как передать подарки одиноким пожилым гражданам?

Подготовить адресный подарок; позвонить по номеру 8(3452)51-77-05 и договориться с координаторами о времени передачи подарка; передать подарок в пункт приема в назначенное время (г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123, каб. № 8, 4, пн.-пт. 08:00 – 16:30).

На протяжении месяца волонтеры в еженедельном режиме будут бережно упаковывать и доставлять посылки от чистого сердца адресатам.

Как пожилые люди могут рассказать о своих желаниях?

Позвонить по телефону (3452) 51-77-05 и оставить заявку.

"Акция "Азбука добра" стремится объединить тюменцев, чтобы наполнить жизнь тех, кто в этом особенно нуждается, яркими красками, теплотой, улыбками и прекрасными моментами. Приятно видеть, что каждый год нас сопровождают все больше единомышленников, готовых создавать волшебство. Надеемся, что и в этом году мы дружно сможем порадовать как можно больше одиноких пожилых людей", - отмечают координаторы акции.

Получить более подробную информацию можно по телефону 51-77-05, на сайте или в сообществе партнера - Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение" в соцсети "ВКонтакте".

Мероприятие соответствует основным направлениям национального проекта "Демография", который является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни.