Тюмень говорится к проведению "Мастера года"

Не менее тысячи гостей посетят всероссийский конкурс профессионального мастерства "Мастер года - 2024" в Тюмени, который пройдет с 28 сентября по 2 октября. Среди них — 89 участников-финалистов со всей России и 189 экспертов, которые будут оценивать их компетенции.

Первые шесть делегаций ожидают в городе уже 25 сентября.

Мероприятие будет включать в себя разные линейки активностей: конкурс для финалистов, большая деловая и культурная программы. В Тюмени для этого задействуют несколько площадок. Церемония открытия конкурса пройдет в ДК "Нефтяник". Далее состоятся три большие процедуры конкурсных испытаний. Это "Образовательный кейс" в Тюменском технопарке и "Открытые уроки" на площадках тюменских колледжей, по итогам которых будут отобраны десять финалистов. Затем их ждет испытание "Влюбить в профессию" в Музейном комплексе имени Словцова. Победитель получит звание "Мастер года – 2024".

Среди конкурсантов — специалисты в разных областях: сферы питания, креативных индустрий, транспорта, строительства, IT-индустрии, педагогики. Это 53 профессии, доминирующие в портфелях колледжей страны.

"Конкурс "Мастер года" проводится с 2021 года, в нем участвуют педагоги, мастера, работающие в системе среднего профессионального образования. В этом году у конкурса по инициативе тюменцев появятся свои талисманы - мастеряши (на фото).