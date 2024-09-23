Забег по взлетной полосе проведут на тюменском аэродроме

Фото - официальный канал авиакомпании Utair

Забег по взлётно-посадочной полосе в субботу, 28 сентября, проведут для всех желающих в аэропорту "Плеханово" в Тюмени.

На открытии забега "Плехановские мили" зрители увидят десант парашютистов, а также демонстрационный полет вертолета AS 355. Но и это еще не всё! В течение всего забега можно будет посмотреть авиационную технику.

"Забеги стартуют с 11:00. Принять участие в спортивном состязании могут и взрослые, и дети — достаточно пройти регистрацию. Приходите всей семьей, поддержите участников и насладитесь удивительной атмосферой спорта и авиации", - приглашает пресс-служба АК Utair.