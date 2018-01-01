В Тюмени открылась выставка про Новый год в СССР

Выставка "С Новым годом, СССР!" работает в Информационно-библиотечном центре ТюмГУ в читальном зале (2 этаж) и будет открыта для посетителей до конца января. Вход свободный.

На выставке тюменцы смогут узнать, как праздновали Новый год 30, 40, 50 лет назад. Здесь собраны более 150 уникальных экспонатов советского времени: это старые новогодние открытки, елочные игрушки, книги. Предметы собраны из фондов музея археологии и этнографии ТюмГУ и из личных коллекций сотрудников библиотеки.

Старые елочные игрушки связаны с историей страны. Самолеты, парашюты, стратостаты говорят об успехах в авиации и воздухоплавании. Игрушки в виде овощей и фруктов - отражение советской продовольственной программы. Елка-малютка с набором крошечных елочных украшений – результат решения острой жилищной проблемы.

Обыкновенная почтовая открытка в советское время была очень популярным средством связи. Открытки приходили в каждую семью, выполняя также функции просвещения, агитации и пропаганды, пишет "Вслух.ру".