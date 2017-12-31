Тюменцев ждут веселые забавы на новогодних каникулах

Ледовый городок на Цветном бульваре Тюмени станет центральной площадкой праздничных мероприятий в новогодние каникулы, сообщили в пресс-службе губернатора.

Сюда можно прийти в любое время, покататься с горок, порезвиться в ледяном лабиринте. А со 2 по 7 января 2018 здесь будут ежедневно проходить рождественские уличные игровые программы.

Гостей будут ждать два раза в день с 13 до 14 часов и в вечернее время с 17 до 18 часов. Сказочные герои приглашают самых маленьких жителей города и их родителей в настоящее новогоднее путешествие, где их ожидают невероятные приключения, мастер-классы по супербыстрому скатыванию с горок, игры-танцы, традиционный хоровод вокруг елочки, поздравление Деда Мороза и Снегурочки, сладкие подарки и конкурс фотографий от партнеров мероприятия.

В Рождество, 7 января в 13.00 часов на Цветном бульваре среди участников проекта "Творческая мастерская "Время чудить", акций "Новогодняя история" и "Семь новогодних чудес" также пройдет розыгрыш подарков от партнеров проекта.