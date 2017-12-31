Культурные мероприятия Викуловского района собрали более 300 тыс. гостей

Клубы, сельские дома культуры и центры досуга Викуловского района Тюменской области в 2017 году провели 4,8 тысячи мероприятий, которые собрали более 300 тысяч зрителей, пишет "Тюмeнская линия".

Самыми массовыми мероприятиями стали День победы, праздник села и молодежи, День России и День Тюменской области. Также традиционно викуловчане охотно посещают Масленицу, новогодние мероприятия и отраслевые праздники.



Библиотеки района за это время посетили 33 тыс. человек. Всего проведено около 1 тыс. 500 мероприятий. В музеи района с начала года пришли 26 тыс. 500 человек. Проведено 1 тыс. 200 мероприятий, в том числе Музейная ночь, Ночь искусств, выставки и собрания по интересам.



Напомним, всего в Тюменской области по данным на конец 2017 года работает 1 тыс. 400 муниципальных библиотек, 568 домов культуры, 18 музеев и 30 детских школ искусств. За 11 месяцев их посещаемость выросла на 10%. Это значит, что каждый житель региона посетил музей, библиотеку или дом культуры не менее восьми раз.