В Каскаре открылся обновленный дом культуры

В преддверии Нового года в селе Каскара Тюменского района открылся после ремонта дом культуры. Здесь уже прошел отчетный концерт местных творческих коллективов, сообщили в пресс-службе губернатора.

Во время ремонта в доме культуры полностью обновили кровлю и заменили инженерные коммуникации. В зрительном зале сделан не только косметический ремонт, заменены кресла, установлены новые современные звукоусилительная и световое оборудование, новую "одежду" получила сцена.

Контроль за ходом ремонта был серьезным. Несколько раз сюда приезжала глава района Светлана Иванова, лично на месте и на расстоянии следила за работой строителей. Последний раз руководитель муниципалитета появилась здесь накануне открытия.

В селе признаются: соскучились по встречам в ДК. Поэтому в администрации района открытие модернизированного зала решили не откладывать. "Презентацию" нового зала провели в канун Нового года - 29 декабря.

Большой отчетный концерт силами учреждений культуры и дополнительного образования детей стал настоящим подарком для селян. Песни и танцы, поздравления с праздником и шутки прибавили хорошего настроения жителям Каскары. В новом году их ждет много интересных событий, местом проведения которых станет обновленный ДК.