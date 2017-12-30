Дома культуры подготовили новогодние программы для тюменцев

Праздничные программы подготовили дома культуры жителям города на период новогодних каникул. Тюменцев будут ждать веселые игры, хороводы, а также Дед Мороз и Снегурочка.

Так, например, 3 января в доме культуры и творчества "Торфяник" покажут спектакль "Бременские музыканты", старт в 10:00. Зрители увидят чудесное новогоднее приключение с играми, любимыми песнями и сказочными персонажами.

4 января в ДКиТ "Торфяник" с 11:00 будут проходить сразу два мероприятия, одно из которых это мастер-класс по изготовлению рождественских сувениров "Волшебные узоры Рождества", благодаря которому горожане научатся изготавливать своими руками волшебный пряничный домик, а другое это игровая познавательная программа "Новогоднее путешествие по странам" - в течение трех часов ребята вместе с культорганизаторами ДКиТ "Торфяник" отправятся в маленькое новогоднее путешествие по странам.

7 января в 12:00 ДКиТ "Торфяник" приглашает на праздничную программу "Рождество Христово" совместно с храмом "Утоли моя печали". В рамках праздничного мероприятия будет организован мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству, рождественский спектакль и концертная программа воспитанников церковно-приходской школы.

9 января в 14:00 там же пройдет развлекательная программа "Рождественские встречи!" во время которой ветераны и люди старшего поколения встретят Рождество Христово, увидят выступления участников творческих коллективов ДКиТ "Торфяник" и сами поучаствуют в тематических викторинах и конкурсах.

В свою очередь, дом культуры "Орфей" предлагает тюменцам прийти на театрализованную программу "Праздник к нам приходит", которая состоится 5 января 2018 года в 13:00. Сказочные герои встретятся, чтобы поздравить друг друга с Новым годом, но кто-то похитил все подарки. Мальчишкам и девчонкам предложат отправиться на поиски похищенных подарков.

В этот же день в 15:00 пройдет мастер-класс "Новогодний сувенир", где тюменцев научат шить фетровую елочную игрушку. 6 января 2018 года в 17:00 ДК "Орфей" приглашает на праздник "Каляда, каляда". В программе народные игры, хороводы, обряд "коляда" и чаепитие.

Дом культуры "Водник" не отстает от упомянутых выше домов культуры и приглашает тюменцев на конкурсно-игровую программу "Праздник снегурят" 5 января в 12:00, в этот же день, только в 15:00 состоится театрализованно-игровая программа "Волшебство Нового года". А 7 января в 12:00 ДК "Водник" представят литературно-художественную постановку "Рождественский бал" и народное гуляние"Свет Рождественской звезды".

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени “Центр культуры и творчества “Тюмень” создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ “Тюмень” объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества “Торфяник”, Дом культуры “Орфей” и Дом культуры “Водник”. Директор учреждения — Сергей Трифонов.