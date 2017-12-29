Топ мероприятий на 30–31 декабря в Тюмени: новогодние ярмарки и предложения от ресторанов

Приближаются последние и самые яркие выходные уходящего года. 30 и 31 декабря тюменцы смогут побывать на новогодних ярмарках, мастер-классах и спектаклях. Самые популярные рестораны города приглашают встретить Новый год и готовят незабываемые программы. Подробнее об этом расскажет путеводитель выходного дня от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Мюзикл "Снежная королева"

Это спектакль о самоотверженности и дружбе, преодолевающих любые преграды, и в конце концов – о победе добра над злом. История Герды и Кая непременно заставит задуматься: что же может растопить лед и победить черствость людских сердец...

Когда: 30 декабря в 14:00 и 17:00; 31 декабря в 12:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 200–350 рублей

Возрастное ограничение 0+

Бесплатная ярмарка "Новогодний Freemarket"

Для вас: чай, кофе, что-нибудь съестное, джем-сейшен и, конечно же, подарки к новому году Желтой Земляной Собаки, которые вы, возможно, отыщете среди принесенных вещей.

Когда: 15:00, 30 декабря 2017 г.

Где: Тюмень, штаб КАДФ "8x10" (ул. Осипенко 81, за зданием Овентал Тауэр)

Вход свободный!

Новогодняя ярмарка в Выставочном зале

На ярмарке представлено большое количество подарков, сувениров, елочных украшений, карнавальных костюмов и много-много всего для вас и ваших близких. Последний день работы.

Когда: до 20:00 30 декабря 2017 г.

Где: Тюмень, Выставочный зал (ул. Севастопольская, 12)

Мастер-класс " Новогодний букет из апельсинов, мандаринов и конфет"

Здесь тюменцев научат создавать из фруктов новогодние букеты и украшать апельсины и мандарины гвоздикой и звездочками бадьяна. Готовый букетик можно забрать с собой. Продолжительность занятия 2,5–3 часа.

Для букетика понадобятся: апельсины, мандарины и остальные фрукты по желанию. Также можно принести конфеты, шоколадки (марс, сникерс) или плиточный шоколад и бутылочку шампанского 200 мл. Также нужны будут нож и доска. Записаться: 46-84-09

Когда: 13:00 и 15:00, 30 декабря 2017 г.

Где: Тюмень, тайм-кафе "Пятый угол" (ул.Республики 5а)

Оплата по тарифам "Пятого угла" (https://goo.gl/ChXAgn) + 200 рублей

Новый год в Максимилианс

Тема новогодней ночи — Алиса в стране чудес. Немного безумия, немного абсурда, сказка или реальность, яркое и неожиданное. Забронировать стол: +7 (919) 921‑56‑61. Ресторан работает до 05:00. Вход после полуночи: 1500 рублей (1000 рублей — депозит, 500 рублей — музыкальная программа).

Когда: сбор с 21:00, старт в 22:00, 31 декабря 2017 г.

Где: Тюмень, ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет октября, 8Б)

Стоимость: 5600 рублей на персону (включены холодные закуски, салат, горячая закуска, горячее блюдо, напитки, развлекательная программа)

Чем будут кормить и бронь стола: https://goo.gl/HxExfm

Новогодняя ночь с Ксенией Новиковой (экс-Блестящие)

Ресторан Vintage и караоке-клуб AVENЮ встретят своих гостей насыщенной развлекательной программой. В новогоднюю ночь вас ждет яркое выступление Ксении Новиковой, которая исполнит все нашумевшие хиты группы. Включены фотосессия со звездой и автографы.

Также тюменцев ждет феерическое шоу со спецэффектами от Деда Мороза и Снегурочки, концертные номера от танцевального балета "Russian Style", стилизованные новогодние фотозоны и профессиональный фотограф, а для любителей караоке – два зала AVENЮ "Solo" и "Vip", где можно петь в свое удовольствие с 21:00. Телефон для брони: 560-435, 560-436, 92-90-02

Когда: старт в 20:00, 31 декабря 2017 г.

Где: Тюмень, ул. Республики, 143а

Стоимость: 2500–3500 рублей

Еще больше интересных мероприятий здесь: https://vk.com/afisha_kto?w=wall-108606347_31067