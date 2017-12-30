Специалисты по работе с трудными подростками обменялись опытом

Специалисты, работающие с трудными подростками в разных муниципалитетах Тюменской области, смогли пообщаться и обменяться опытом в рамках дня открытых дверей, прошедшего в Областном центре профилактики и реабилитации, сообщили в пресс-службе губернатора.
Гостями центра стали специалисты из административных округов областного центра, Нижнетавдинского, Исетского районов, Ялуторовска и других населенных пунктов.
Для гостей провели экскурсию по территории и корпусам центра профилактики, презентации основных направлений работы: проекта реабилитации наркозависимых и алкозависимых граждан "Феникс" и проекта реабилитации подростков, склонных к употреблению психоактивных веществ, - "Ступени".
Большой интерес вызвали практические занятия с участниками этих проектов. Например, мастер класс "Психологическое айкидо", с помощью которого учат подопечных налаживать общение и избегать конфликтов, а также лекция из цикла программы лечения зависимостей "12 шагов".
Участники проекта "Ступени" продемонстрировали свои способности и достижения в творческом номере, подготовленном для мам.
Общие заботы о ребятах, попавших в сложные жизненные обстоятельства и нуждающихся в защите и руководстве взрослых, определили выбор тем для обсуждения. Полученные впечатления и знания помогут социальным педагогам в ежедневной работе.
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