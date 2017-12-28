Тюменские работодатели не спешат переходить на электронные больничные

За полгода 59 из 113 медицинских организаций Тюменской области с письменного согласия пациентов выдали 2154 электронных листка нетрудоспособности (ЭЛН). Активно в этом направлении работают муниципальные поликлиники города Тюмени, которые все без исключения выдают ЭЛН. За последний месяц к этой работе приступило большинство частных медицинских организаций.

Как отмечают в Тюменском отделении ФСС, работодатели региона пока не спешат осваивать новую систему работы с виртуальными "больничными". Пока только 196 страхователей подключились к единой информационной системе "Соцстрах".

"Для работодателей работать с ЭЛН не только удобно, но и выгодно. Во-первых, не потребуется переживать, что работник сдал поддельный рабочий лист, во-вторых, отпадает необходимость в хранении документов в бумажном виде и, самое главное, ЭЛН не потеряется", — отмечает Ирина Белоносова, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности Тюменского отделения Фонда социального страхования.

Открывается "больничный" медицинской организацией. Пока электронный документ имеет статус "открыт", его видят медицинская организация и Фонд социального страхования РФ. После закрытия он отражается в "Личном кабинете" работника и по запросу работодателя на ресурсе Фонда, где они могут отследить процесс прохождения листка нетрудоспособности от момента его оформления до момента оплаты.